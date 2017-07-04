لقي صباح اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكى بطريق “الزعفرانة - رأس غارب”.

تلقت إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم 4216 ع م بالكيلو 21 طريق الزعفرانة غارب.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من ” منار.ع.م”، 27 سنة ؛ “أحمد.ص.ع”، “سنتين” ؛ “سناء. م.ح”، 54 سنة، وإصابة “أصالة. ص.ع”، “4 سنين” عيبوبة؛ “س. م. س”، “6 سنوات”، نزيف داخلى ؛ “سجى. م. ي”، 8 سنوات، نزيف داخلى؛ “شوقى. ع.م”، كدمات؛ “مدحت. س.ع”، 32 عاما؛ “محمد. م. س”، 24 عاما، كدمات ونزيف داخلي، “منى.أ. ع”، 7 سنوات، كدمات وسحجات، تم نقل المصابين إلى مستشفى غارب المركزي لتلقى العلاج والجثث لمشرحة المستشفى.