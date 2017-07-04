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مصرع 3 وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق «غارب - الزعفرانة»
انقلاب سيارة‎

مصرع 3 وإصابة 7 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق «غارب - الزعفرانة»

2017-07-04 10:08:39
وكالات

لقي صباح اليوم الثلاثاء، 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكى بطريق “الزعفرانة - رأس غارب”.

تلقت إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكى تحمل رقم 4216 ع م بالكيلو 21 طريق الزعفرانة غارب.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من ” منار.ع.م”، 27 سنة ؛ “أحمد.ص.ع”، “سنتين” ؛ “سناء. م.ح”، 54 سنة، وإصابة “أصالة. ص.ع”، “4 سنين” عيبوبة؛ “س. م. س”، “6 سنوات”، نزيف داخلى ؛  “سجى. م. ي”، 8 سنوات، نزيف داخلى؛ “شوقى. ع.م”، كدمات؛ “مدحت. س.ع”، 32 عاما؛  “محمد. م. س”، 24 عاما،  كدمات ونزيف داخلي، “منى.أ. ع”، 7 سنوات، كدمات وسحجات، تم نقل المصابين إلى مستشفى غارب المركزي لتلقى العلاج والجثث لمشرحة المستشفى.

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