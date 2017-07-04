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ناشطون سوريون: قصف مكثف على مناطق في ريف دمشق الشرقي

ناشطون سوريون: قصف مكثف على مناطق في ريف دمشق الشرقي

2017-07-04 10:00:37
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أفاد ناشطون سوريون اليوم الثلاثاء بأن قوات النظام السوري كثفت قصفها على مناطق مختلفة في ريف دمشق الشرقي، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال الناشطون ـ حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية: “إن مقاتلات حربية روسية وسورية قصفت كلا من جوبر وزملكا ودوما وعين ترما في محيط العاصمة دمشق وسط استمرار الاشتباكات بين فصائل الجيش الحر وقوات النظام مدعومة بميليشات في عدة محاور في المنطقة”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان - ومقره لندن - قد أفاد في وقت سابق بأن طائرات مروحية تابعة للرئيس بشار الأسد استهدفت بأكثر من 15 برميلا متفجرا مناطق درعا البلد وقرى وبلدات في ريف محافظة درعا، لا سيما في بلدة النعيمة، وذلك في خرقٍ للهدنة التي أعلنها النظام السوري في جنوب البلاد.

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