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أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم
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أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم

2017-07-04 10:00:04
وكالات

تقدم تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات والذهب في السوق اليوم، الثلاثاء.

وسجل الدولار الأمريكي 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، واليورو 20.29 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.11 جنيه للشراء و23.38 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.55 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، والين الياباني 100 ين يسجل 15.79 جنيه للشراء، و16.04 للبيع.

وسجلت أسعار الذهب “عيار 24 نحو 717 جنيها للجرام، وعيار 21 سجل 627 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 537 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5015 جنيهات.

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