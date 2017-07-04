المؤبد لشاب خطط لمهاجمة حفل "إلتون جون" في لندن2017-07-04 09:57:42
قضت محكمة بريطانية، أمس الاثنين بالسجن مدى الحياة لشاب خطط لتفجير نفسه أثناء حفل للفنان إلتون جون في لندن، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر.
وقال هارون سيد، البالغ من العمر 19 عاما، لشخص عبر وسيلة للتواصل الاجتماعي، إنه يريد الحصول على مدفع رشاش وسترة ناسفة. وكان ذلك الشخص عميلا للأجهزة الأمنية البريطانية يتظاهر بأنه متطرف.
وأقر سيد، وهو من غرب لندن، بالذنب في التخطيط لهجوم إرهابي، بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2016، كما اعترف بالبحث عن أهداف محتملة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك حفل إلتون جون في متنزه “هايد بارك” وشارع أكسفورد المزدحم بالمتسوقين.
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