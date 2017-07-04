يستأنف اليوم الثلاثاء، الفنان أحمد عز، تصوير فيلمه الجديد “الخلية”، وذلك في الديكورات المُخصصة للعمل، ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد المتبقية في شوارع القاهرة.

تدور قصة الفيلم، حول قضية الإرهاب، الذي راح ضحيته العديد من أبناء مصر، طوال الفترة الماضية، من خلال ضابط في العمليات الخاصة يلاحق جماعات إرهابية.

“الخلية”، بطولة أحمد عز، وأمينة خليل، وأحمد صفوت، وعائشة بن أحمد، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وهو ثان تعاون بين “الجهيني” و”العريان”، بعد فيلم “ولاد رزق”.