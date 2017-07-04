قال الفنان أحمد بدير إنه يقضي حاليا فترة استجمام في منزله، وذلك بعد انتهاء الماراثون الدرامي الرمضاني .

وأضاف بدير – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل ” الحصان الأسود” في سباق دراما رمضان، لافتا إلى أنه سيبدأ، عقب فترة الراحة، التحضر لعمل مسرحي جديد سيكشف عن تفاصيله قريبا .

وجسد بدير في “الحصان الأسود” شخصية محامٍ يتمتع بخبرة كبيرة في مجال القانون ويقوم باستغلال ثغراته لتحقيق أهدافه لصالح موكليه.

المسلسل بطولة أحمد السقا، وياسمين صبري، وشيري عادل، وصبري فواز، وعمر السعيد، ومحمد فراج، وأحمد بدير، وأحمد العوضي وإنجي خطاب، وميرنا نور الدين، وهبة عبد الغنى، محمد على رزق، ومحمد عادل، سناء شافع وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.