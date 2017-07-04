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لافروف وأبو الغيط يبحثان أزمات الشرق الأوسط غدا
الخارجية الروسية

لافروف وأبو الغيط يبحثان أزمات الشرق الأوسط غدا

2017-07-04 09:45:29
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال لقائهما المرتقب غدا في موسكو، الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن وكذلك الأزمة الدبلوماسية حول قطر وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حسب بيان الخارجية الروسية  .

وجاء في بيان الخارجية بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية “خلال المشاورات المقبلة، ستبحث بالتفصيل، الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن والأزمة حول قطر، ومسألة الحل الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الوكالة ” إنه في إطار الاضطراب المستمر في مجال الأمن، يتوقع أن يولي سيرجي لافروف وأحمد أبو الغيط اهتماما خاصا لجوانب تنسيق الخطوات المتخذة، بما في ذلك بشكل جماعي، لمواجهة الإرهاب الدولي والتطرف الديني”.

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