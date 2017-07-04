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اللاوندي: دعوة مصر لـ«قمة فيش جراد» تدل على مصداقيتها
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

اللاوندي: دعوة مصر لـ«قمة فيش جراد» تدل على مصداقيتها

2017-07-04 09:45:29
محيط - خالد الريس

ثمن الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، أشادة رئيس الوزراء المجري بالشعب المصري وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الطروف والإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وأعلن اللاوندي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجر تأتي في إطار السياسة المنفتحة لمصر منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أن الزيارة تهدف لتعميق العلاقات الثنائية واستقدام الاستثمارات المجرية والأجنبية.
وأشاد بتأييد رئيس الوزراء المجري بدور مصر في محاربة الإرهاب في ظل رؤيتها المستقلة بأن “الإرهاب آفة عالمية”، موضحا أن دعوة مصر لحضور “قمة جراد” تدل على مصداقيتها وعودة هيبتها الدولية سريعا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد توجه إلى المجر للقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وحضور قمة “فيش جراد” التي تشارك بها دول “المجر، سلوفاكيا، التشيك، بولندا”.

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