كوريا الشمالية تعلن عن نجاحها في إطلاق صاروخ "المريخ-14"2017-07-04 09:39:10
أعلنت كوريا الشمالية ، في بيان صحفي مهم تم بثه تلفزيونيا اليوم الثلاثاء ، أنها نجحت في إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات أطلق عليه اسم ” المريخ -14 ” وذلك بعد مرور 4 أيام من عقد محادثات القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية اليوم في بيان لها بثته وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد في الساعة 9:40 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة بانج هيون بإقليم بيونج آن الشمالي نحو البحر الشرقي، موضحة أنها قدمت تقريرا معنيا إلى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن على الفور.
وذكر رئيس قسم الشؤون العامة بالهيئة نو جيه-تشون في بيان صحفي له اليوم أن بيونج يانج أطلقت صاروخا بالستيا، مضيفا أن الجيش يجري تحليل حول تفاصيل عملية الإطلاق لكوريا الشمالية مثل نوع الصاروخ ومداه.
وفي إعلان لمعهد العلوم الوطني في كوريا الجنوبية قال أن الصاروخ حلق لمسافة 933 كيلومترا على ارتفاع 2,803 كيلومتر.
وأكد أن الجيش الجنوبي يحافظ على الجاهزية التامة استعدادا لارتكاب كوريا الشمالية استفزازا جديدا.
وقال مصدر في الحكومة أنه من المقدر ن الصاروخ البالستي الذي أطلقته بيونج يانج اليوم، قطع مسافة تتراوح بين 800 و900 كلم.
وتعتقد السلطات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية نجحت في إطلاق الصاروخ البالستي.
وجاء هذا الإطلاق بعد مرور شهر واحد من إطلاق بيونج يانج صواريخ كروز المضادة للسفن في يوم 8 يونيو الماضي، وتعتبر هذه هي المرة العاشرة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا بالستيا خلال هذا العام.
يذكر أن الإطلاق الأخير يأتي بعد عقد محادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في يومي 29 و30 يونيو الماضي، وبالتالي يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ البالستي احتجاجا على التعاون الوثيق بين سول وواشنطن في القضية الكورية الشمالية.
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