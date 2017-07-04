تباشر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، اليوم الثلاثاء، دعوى البطلان المقامة من سحر عبد القادر الهوارى وحازم عبد القادر الهوارى، تطالب بعدم اعتداد بالحكم الصادر في الإشكال المقضى بعدم قبوله وتغريمها ٤٠٠ جنيه، وتأييد حكم استبعادهما من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة.

واختصمت الدعاوى، التي حملت رقم ٢٥٧٨٧ / ٢٥٧٨٦ لسنة ٧١ قضائية كلا من ماجدة الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الانتخابية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وذكرت الدعاوى أنه صدر للمدعي عليها الأولى ماجدة الهلباوى حكم لصالحها، باستبعاد من انتخابات اتحاد الكرة، واستشكلت عليه الطالب حازم الهوارى، وجاء الحكم برفض الاستشكال وتغريمه ٤٠٠ جنيه.