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عمران: البورصة عكست كفاءة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة
محمد عمران رئيس البورصة المصرية

عمران: البورصة عكست كفاءة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة

2017-07-04 09:38:22
أ ش أ

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن البورصة المصرية عكست بشكل جيد كفاءة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح عمران - في بيان للبورصة اليوم - أن أرقام التداولات وأداء السوق ترجم هذا التفاعل لاسيما بالنسبة للمستثمرين الأجانب التي تحولت تعاملاتهم لصافي شراء بوتيرة كانت الأعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .. مضيفا أن مؤشر السوق الرئيسي عكس أيضا التحسن في شهية المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حيث حقق أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تدشينه متفوقا في مكاسبه على الأسواق المدرجة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

من جانب أخر، قال عمران إن الصناديق الاستثمارية وصناديق التأمينات والمعاشات هي أحد أهم الركائز الداعمة لأسواق المال نظرا لطبيعتها وسياستها الاستثمارية طويلة الأجل .. معربا عن أمله أن تزيد نسبتها على معدلاتها الحالية التي لا تتعدى سوى ١٪‏ من إجمالي أموال التأمينات رغم العائد الجيد الذي حققته تلك الاستثمارات عبر منصة سوق المال.

وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمارات تصل نسبته في الأسواق الخليجية لنحو ١٣٪‏ من إجمالي استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات المختلفة فيما تصل النسبة عالميا ل ٤٠٪‏ في بعض الأحيان.

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