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اليوم.. هاني شاكر يغني في "جامعة مصر" بعد عودته من قبرص
هاني شاكر

اليوم.. هاني شاكر يغني في "جامعة مصر" بعد عودته من قبرص

2017-07-04 09:40:36

عاد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين إلي القاهرة قادما من قبرص بعد إحياء حفل غنائي جماهيري بمنتجع “ميرت رويال” .
وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن هاني شاكر عاد للقاهرة بعد إحياء حفل غنائي في قبرص حضره الآلاف من محبي أمير الغناء العربي، لافتا إلى أن هاني شاكر قدم في الحفل مجموعة من أغانيه منها “بحبك أنا - سألتك - ياريتك معايا - ياريتني - لسه بتسألي - كل ليلة - لو روحت بعيد - نسيانك صعب أكيد - كده برضه يا قمر – أهواك، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الجديدة .
وأضاف أنه من المقرر أن يحيي شاكر اليوم الثلاثاء حفلا بجامعة مصر، يشدو خلاله بأجمل أغانيه .
كان شاكر قد طرح مؤخرا أغنيه “هشكي لمين يا عيني”، التي حققت نجاحا منذ طرحها على موقع “أنغامي”، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع زيزو فاروق .

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