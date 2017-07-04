 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 10:06 صباحاً
روابط سريعة
الأهلي يلتقي المصري اليوم في هذا الموعد
الأهلي

الأهلي يلتقي المصري اليوم في هذا الموعد

2017-07-04 09:36:28
متابعات

يقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري العام.
ويدخل الأهلي لقاء اليوم برصيد 80 نقطة متصدر جدول الدوري الذي حسمه المارد الأحمر رسميا قبل انتهاء المسابقة بأربعة أسابيع في حين يدخل المصري مواجهة اليوم في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.
وتضم قائمة الأهلي كلا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي ومسعد عوض وصبري رحيل وحسين السيد وباسم علي ومحمد هاني وحسام غالي وأكرم توفيق وصالح جمعة وكريم نيدفيد وميدو جابر وعمرو بركات وعماد متعب وعمرو جمال ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد ياسر ريان وفوزي الحناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3