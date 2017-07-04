يقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري العام.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم برصيد 80 نقطة متصدر جدول الدوري الذي حسمه المارد الأحمر رسميا قبل انتهاء المسابقة بأربعة أسابيع في حين يدخل المصري مواجهة اليوم في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وتضم قائمة الأهلي كلا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي ومسعد عوض وصبري رحيل وحسين السيد وباسم علي ومحمد هاني وحسام غالي وأكرم توفيق وصالح جمعة وكريم نيدفيد وميدو جابر وعمرو بركات وعماد متعب وعمرو جمال ورامي ربيعة ومحمد نجيب وأحمد ياسر ريان وفوزي الحناوي وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي.