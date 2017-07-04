تتجه أنظار العالم نحو مدينة هامبورج الألمانية التي تستضيف قمة دول مجموعة العشرين على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين بمشاركة زعماء وقادة 20 دولة وهي الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ودعت ألمانيا التي ترأس حاليا مجموعة العشرين لحضور هذه القمة كل من اسبانيا كضيف دائم، بجانب النرويج وهولندا وسنغافورة كشركاء لعملية مجموعة العشرين بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي الذي تمثله غينيا ومنظمة التعاون الاقتصادي آسيا - الباسفيك “أبيك” والذي تمثله فيتنام والشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية (النيباد) والذي تمثله السنغال.

وقد استعدت مدينة هامبورج (ثاني أكبر مدن ألمانيا) جيدا بتبني إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع هجوم إرهابي أو تنظيم مظاهرات مناهضة ضد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أو أي أعمال شغب أخرى تعكر أجواء أعمال القمة.

ويترقب العالم ما ستسفر عنه اجتماعات مجموعة العشرين في ضوء التغيرات الجديدة علي الساحة الدولية خاصة تداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمواقف الأمريكية الجديدة إزاء القضايا الدولية مثل تغير المناخ والتعاون عبر الأطلسي وحلف الناتو ودور الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب والأزمة الأوكرانية، فضلا عن التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وستشهد مدينة هامبورج أول لقاء يجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وما سيسفر عنه من نتائج في ضوء الاتهامات التي وجهت بتدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي واختلاف الرؤى حول حل الأزمة السورية وغيرها من القضايا الساخنة.

ويؤكد مراقبون سياسيون” أن ألمانيا تولي اهتماما كبيرا بالخروج بنتائج إيجابية لهذه القمة، وهي الحدث الأكبر الذي تستضيفه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بنحو ثلاثة أشهر في البلاد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات عبر الأطلسي توترات بسبب سياسة الرئيس ترامب الذي انسحب مؤخرا من اتفاقية باريس للمناخ..فضلا عن سياساته الرامية لحماية الصناعة الوطنية والمنتجات الأمريكية في مخالفة لقواعد نظام التجارة العالمي”.

ويرى هؤلاء المراقبون بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحارب بقوة من أجل الحفاظ على الإجماع الدولي على اتفاقية باريس للمناخ وإنجازات العولمة في ضوء تراجع الدعم الأمريكي، وبل ستسعي إلى بناء تحالفات جديدة مع القوى العالمية مثل الصين للحفاظ على التعاون الدولي فيما يخص القضايا الدولية الساخنة.

كما يرى المراقبون” أن ألمانيا لا تعول كثيرا الحصول على دعم الولايات المتحدة لأجندة مجموعة العشرين التي تسعى إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع أفريقيا (المبادرة الأكبر للقمة) من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم تطوير البنية التحتية، ومشاركة اقتصادية أكبر لأفريقيا..مشيرين إلى أن الرئيس ترامب لا يبدي اهتماما ولا رغبة في إقامة شراكة مع دول القارة..فضلا عن معارضته للتعاون المالي متعدد الأطراف”.

ووضعت ألمانيا أجندة طموحة لقمة العشرين ترتكز على القضايا العالمية الكبرى مثل السياسة المالية، وتغير المناخ، والتجارة والعمالة والتنمية فضلا عن تدفقات الهجرة واللاجئين إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى العمل على تعزيز النظام المالي العالمي من أجل الصمود في مواجهة التحديات، وتحسين الإطار التنظيمي، والإشرافي للمشاركة في الأسواق المالية خاصة ما يعرف بالنظام المصرفي في الظل.

وتدفع ألمانيا نحو تبني إجراءات للتعامل مع المنافسة الضريبية الضارة بين الدول ومكافحة السياسات الضريبية العدوانية من قبل الشركات الدولية خاصة بعد نشر”أوراق بنما” وتم اعتماد بعض التدابير لتنفيذ هذا الأمر.

وعلاوة على ذلك، تولي قمة العشرين اهتماما بقضايا أخرى في ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية التي تؤثر بشدة على النمو الاقتصادي ولهذا عقد مؤتمر لوزراء الشئون الرقمية لأول مرة في إطار أعمال هذه القمة فضلا عن السعي نحو دعم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مشاركتها في سوق العمل، والسعي إلى سد الفجوة بين الرجال والنساء التي تصل نسبتها إلى 25 في المائة بحلول العام 2025.

وتعمل ألمانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين على تبني الإجراءات لتحسين التعاون المشترك لمكافحة الفساد خاصة في مجال الإتجار بالحياة البرية وسلامة القطاع العام..فضلا عن الاستمرار في تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال التعاون الوثيق وتحسين تبادل المعلومات.

واستضافت ألمانيا عدة مؤتمرات على مدار الأشهر الماضية للإعداد لقمة قادة مجموعة العشرين: مؤتمر وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في 22 يناير الماضي في برلين ووزراء الخارجية العشرين يومي 16 و17 فبراير في بون ووزراء المالية يومي 17 و18 مارس في بادن، ومنتدي حوار العشرين حول العلوم والبحث العلمي في هالي ووزراء التكنولوجيا يومي 6 و7 أبريل الماضي في دوسلدورف.

كما عقد منتدى حوار المرأة والعلوم والمجتمع في 26 أبريل ببرلين، ومنتدي الحوار الفكري للنقابات في 17 مايو ببرلين ووزراء العمل العشرين يومي 18 و19 مايو في باد نيوينار ووزراء الصحة العشرين يومي 19 و20 مايو ومنتدى حوار المؤسسات الفكرية يومي 29 و30 مايو في برلين وقمة العشرين للشباب في 7 يونيو، ومنتدى حوار منظمات المجتمع المدني في 19 يونيو في هامبورج.