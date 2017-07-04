يستأنف الفنان باسم سمرة ، الأسبوع المقبل، تصوير أحداث مسلسله الجديد “الدولي”، والذي كان مقررا عرضه في سباق رمضان الماضي، إلا أن ظروفا تسويقية تسببت في خروجه من الماراثون .

وقال سمرة – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يجري حاليا عقد جلسات عمل مع فريق انتاج المسلسل والمخرج محمد النقلي، لاستئناف التصوير مرة آخرى، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى أربعة أيام وينتهى التصوير بالكامل.

“الدولي” بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وأحمد فتحي ومحمد نجاتي ومحسن منصور، وريم البارودي وسهر الصايغ وأحمد صيام وزكى فطين عبد الوهاب وشريف باهر ودنيا المصري وحمدي الوزير وفراس سعيد والوجه الجديد أحمد النقلي، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد النقلي .