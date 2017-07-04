 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 10:17 صباحاً
روابط سريعة
الأسبوع المقبل.. باسم سمرة يستأنف تصوير "الدولي"
باسم سمرة

الأسبوع المقبل.. باسم سمرة يستأنف تصوير "الدولي"

2017-07-04 09:30:59

يستأنف الفنان باسم سمرة ، الأسبوع المقبل، تصوير أحداث مسلسله الجديد “الدولي”، والذي كان مقررا عرضه في سباق رمضان الماضي، إلا أن ظروفا تسويقية تسببت في خروجه من الماراثون .
وقال سمرة – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه يجري حاليا عقد جلسات عمل مع فريق انتاج المسلسل والمخرج محمد النقلي، لاستئناف التصوير مرة آخرى، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى أربعة أيام وينتهى التصوير بالكامل.
“الدولي” بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وأحمد فتحي ومحمد نجاتي ومحسن منصور، وريم البارودي وسهر الصايغ وأحمد صيام وزكى فطين عبد الوهاب وشريف باهر ودنيا المصري وحمدي الوزير وفراس سعيد والوجه الجديد أحمد النقلي، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد النقلي .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3