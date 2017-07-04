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خالد بيومي يكشف مفاجأة تخص استضافة قطر لكأس العالم 2022
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

خالد بيومي يكشف مفاجأة تخص استضافة قطر لكأس العالم 2022

2017-07-04 09:28:17
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أكد خالد بيومي، الناقد الرياضي، أن قطر بدأت بشراء الأصوات من رؤساء الاتحادات الإفريقية من أجل حصول قطر على حق استضافة كأس العالم 2022.
وقال في حواره ببرنامج ” كل يوم ” المذاع على شاشة ” أون اي” ، إنه وفقا لكتاب اللعبة القبيحة وتقرير جارسيا، فإن قطر اعطت عيسى حياتو رئيس الإتحاد الإفريقى لكرة القدم آنذاك 400 ألف دولار للتصويت لقطر، و22 ألف دولار لنائب عيسى حياتو و100 ألف دولار لرئيس الاتحاد الصومالي و30 ألف دولار لرئيس الاتحاد الجيبوتي و5 ملايين دولار لمسؤولين بالاتحاد الإفريقي وغيرها من الرشاوى المادية.

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