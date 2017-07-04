بدأت في العاصمة الكازاخستانية “أستانا” اليوم الثلاثاء الجولة الخامسة من محادثات السلام بشأن سوريا برعاية روسيا.

وذكرت قناة “الحرة” الاخبارية اليوم أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يشارك في هذه الجولة من المحادثات.

ويذكر أن مدير المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف أعلن في وقت سابق اليوم وصول كافة الوفود السورية المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات بشأن التسوية الأزمة السورية، إلى أستانا بما في ذلك ممثلين عن المعارضة المسلحة.

ويشار إلى أن جدول مفاوضات جولة أستانا الجديدة يشمل سبل مكافحة الإرهاب، وتنسيق البيانات المتعلقة بمذكرة مناطق خفض التوتر المتفق عليها فى مايو الماضي، التى تقضى بإنشاء ٤ مناطق لخفض التوتر فى سوريا، ووقف النشاط العسكرى فى تلك المناطق بما فيها عمليات تحليق الطيران على أن يتم إقامة مراكز للتفتيش على حدود هذه المناطق ونشر مراكز مخصصة لمراقبة الهدنة، وتشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية، ومسائل متعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية فى سوريا.‎