 Moheet on google
الثلاثاء 4 يوليو 2017 10:17 صباحاً
روابط سريعة
مقتل 3 متمردين على أيدي القوات الهندية في كشمير
جنود هنود في اقليم كشمير

مقتل 3 متمردين على أيدي القوات الهندية في كشمير

2017-07-04 09:26:01
أ ش أ

أفادت الشرطة الهندية وشهود عيان بمقتل 3 متمردين على أيدي القوات الحكومية في اشتباكات مسلحة استمرت 24 ساعة في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم “كشمير” المتنازع عليه.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن 35 مدنيا على الأقل أصيبوا في التظاهرات المناهضة للحكم الهندي والتضامن مع المسلحين بإقليم “كشمير” والتي اندلعت بعد أن توجه المئات من المدنيين لمساعدة المسلحين المحاصرين من قبل القوات الحكومية على الفرار.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المتمردة تحارب منذ عام 1989 ضد الحكم الهندي في إقليم “كشمير” الذي ينقسم بين الهند وباكستان .. وقد لقى حوالي 70 ألف شخص مصرعهم في هذا الصراع.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3