أفادت الشرطة الهندية وشهود عيان بمقتل 3 متمردين على أيدي القوات الحكومية في اشتباكات مسلحة استمرت 24 ساعة في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم “كشمير” المتنازع عليه.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن 35 مدنيا على الأقل أصيبوا في التظاهرات المناهضة للحكم الهندي والتضامن مع المسلحين بإقليم “كشمير” والتي اندلعت بعد أن توجه المئات من المدنيين لمساعدة المسلحين المحاصرين من قبل القوات الحكومية على الفرار.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المتمردة تحارب منذ عام 1989 ضد الحكم الهندي في إقليم “كشمير” الذي ينقسم بين الهند وباكستان .. وقد لقى حوالي 70 ألف شخص مصرعهم في هذا الصراع.