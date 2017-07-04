غادرت بعثة منتخب مصر للسباحة القصيرة لذوى الاحتياجات الخاصة، القاهرة اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة برلين الدلية في الفترة من ٦ إلى ٩ يوليو الجاري.

وأقامت إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي حفل استقبال لأعضاء البعثة بإحدى صالات الخدمة المميزة بمطار القاهرة وإنهاء إجراءات سفرهم، وتضم البعثة ٩ لاعبين إضافة إلى المدربين عماد التركي ووليد جمال.