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وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات اليوم
وزير القوى العاملة محمد سعفان

وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات اليوم

2017-07-04 09:21:27
متابعات

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، الثلاثاء، مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
ويشهد الوزير عقب الافتتاح انتخابات منصب الأمين العام للدورة 2017 /2022، وهو المنصب الذي يشغله حاليا فوزي عبد الباري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول سابقا، ويتقدم للترشيح 6 مرشحين منهم 3 من مصر، وواحد من كل من الأردن، والكويت، واليمن.

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