أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء مقتل 56 شخصا على الأقل وفقدان 22 آخرين جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق جنوب البلاد والناجمة عن هطول الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن مياه الأمطار تسببت في فيضان عدة أنهار وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق وتوقف حركة المرور.

بدورها، قالت وزارة الشئون المدنية الصينية إن أكثر من 5ر9 مليون شخص تضرروا من مياه الفيضانات، مشيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات الرئيسية في إقليم “هونان” الجنوبي إلى مستويات مثيرة للقلق مما أدى إلى انهيار عدة سدود.