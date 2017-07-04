صرح ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأن وزير الداخلية متفهم حرص الاتحاد على عودة الجماهير مع بداية الموسم المقبل.

وتابع خلال مداخلة على شاشة صدى البلد، أن الأمن وافق على حضور 10 الف متفرج في لقائي الأهلي والزمالك مع القطن وأهلي طرابلس.

وشدد على أنه: “لا توجد أي مساحة للتأجيل في أي مباراة من أجل إنهاء الدوري في موعده وخوض البطولة العربية، كما أن لجنة المسابقات تبحث لعب نصف نهائي كأس مصر 21 يوليو والنهائي بعد البطولة العربية”.