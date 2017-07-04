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آخر يوليو.. غلق باب الترشح لجوائز فلسطين
قلم كتاب كاتب

آخر يوليو.. غلق باب الترشح لجوائز فلسطين

2017-07-04 04:52:57
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أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن غلق باب الترشح لجوائز فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية للعام 2017، يوم 31 يوليو الجاري.

وتتضمن الجوائز جائزة فلسطين التقديرية لمجمل الأعمال في أحد الحقول الإبداعية للآداب أو الفنون أو العلوم الإنسانية، جائزة فلسطين للآداب “الرواية، القصة، الشعر”، جائزة فلسطين للفنون في مجالات “موسيقى، سينما، مسرح، تشكيل”، جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جائزة فلسطين للمبدعين الشباب في مجالات “الأدب والفنون”.

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