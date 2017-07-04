"العقل النسوي" جديد هيئة الكتاب2017-07-04 04:50:06
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، ضمن سلسلة دراسات إنسانية، كتابا بعنوان “العقل النسوي في مواجهة المجتمع الذكوري”، للدكتور ماهر عبد العال الضبع.
ويتناول الكتاب قضايا المرأة من خلال سعي الكاتب إلى تأسيس تحليل على أساس اجتماعي ومحاولة ترمي إلى تفسير البنى الفكرية لمجتمع مصري وعربي، يتهمه الكاتب بأنه يغبن المرأة.
وينعت مؤلف الكتاب المجتمع العربي بالعديد من الأوصاف لكن من بين أكثر الصفات دلالة في الحديث عن المرأة وصفه للمجتمع العربي بالمجتمع الذكوري.
والسؤال هنا ماذا يعني كون المجتمع ذكوريا لقضايا النساء؟ والإجابة عن هذا السؤال تمثل محور اهتمام كافة البحوث التي يتضمنها هذا الكتاب حول قضايا المرأة في المجتمع المصري.
وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول، الأول يتناول كيفية تشكيل العقل النسوي من خلال الأسرة، والفصل الثاني يتحدث عن النساء والتهميش، ثم يتعرض الفصل الثالث إلى النساء وفقر القدرة، في حين يدرس الفصل الرابع الأمن الاجتماعي والاقتصادي للنساء، وأخيرا الفصل الخامس يتناول المجتمع الذكوري الإطار التسيري لمعضلات العقل النسوي في المجتمعات العربية.
يذكر أن قضايا المرأة من أكثر القضايا التي تصدى لها الفكر الحداثي في العالم العربي، خلال نحو قرن من الزمان، وحتى الآن، عبر مختلف الأدوات الثقافية كالكتاب والسينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون والصحافة، والندوات والمؤتمرات المتخصصة، غير أن النتائج التي أسفرت عنها لصالح حقوق المرأة في المجتمعات الفقيرة والمهمشة، خاصة في الريف، مازالت متواضعة، حيث ترتفع نسبة الأمية وأطفال الشوارع بين صغار البنات.
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