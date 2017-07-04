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"الكتاب العرب" ينعي رحيل الشاعر شرف الموسوي
حبيب الصايغ

"الكتاب العرب" ينعي رحيل الشاعر شرف الموسوي

2017-07-04 04:44:04
محيط - شيماء فؤاد

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الأمين العام الشاعر حبيب الصايغ، بيانًا ينعي فيه الشاعر والباحث العماني، شُبَّر شرف الموسوي، أحد أبرز المثقفين العمانيين، الحاصل على درجتي دكتوراه في مجالين مختلفين: النقد الأدبي وعلم الاجتماع اللغوي والنفسي، وقد وافته المنية قبل إكمال رسالته الثالثة في مجال النشر الإلكتروني.

وأشار حبيب الصايغ، إلى أن الفقيد كان –أيضًا- محللًأ نفسيًّا وباحثًا اجتماعيًّا، وله مساهمات في عالم التدريب النفسي والمهني، إلى جانب أنه ناقد وأديب وشاعر وعالم اجتماع، ورئيس قسم معلومات الطيران في مطار مسقط الدولي، ورئيس مركز مسقط لتنمية الإبداع والاستشارات النفسية والاجتماعية، وعضو جمعيتي الكتاب والاجتماعيين العمانية، وخبير فني في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم منذ عام 2006.

وقال الصايغ إن الفقيد أصدر عدة كتب، من أهمها: “دراسات في الشعر العماني ثم اتجاهات الشعر العماني المعاصر” عام 2000، “القصة القصيرة في عمان” عام 2006، “أثر التغير الاجتماعي على اللغة العربية” عام 2012، “قضايا المجتمع العماني في ظل العولمة” عام 2013، “إشراقة إنسان” عام 2015، “لآلئ عمانية” عام 2016، وله كتابان تحت الطبع.

وقد نعى أمين عام الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الفقيد إلى الأدباء والمثقفين العمانيين، ورئيس ومجلس إدارة وأعضاء الجمعية العمانية للكتاب والأدباء خاصة، مع التأكيد، على أن الثقافة العمانية المتجددة ستقدم المزيد في المستقبل القريب والبعيد.

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