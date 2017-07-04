وجه الدكتورمحمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، تعليماته لقطاع المشروعات للبدء في أعمال الصلب لمسجد مرزوق الأحمدي بشارع الجمالية بالقاهرة التاريخية لدرء الخطورة عنه، وذلك بعد قيامه بمعاينة المسجد إثر سقوط جزء من سقفه الخشبي صباح اليوم الإثنين.

وقال عبداللطيف - في تصريح له- إنه فور سقوط هذا الجزء من السقف توجه مع الأثري السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية، وعدد من مهندسي مشروع القاهرة التاريخية ومفتشي آثار الجمالية لمعاينة الوضع الراهن للمسجد، وإعداد تقرير مفصل عن حالته، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بغلق المسجد حفاظًا على الأرواح لحين الانتهاء من أعمال الترميم الشاملة له.

وأشار إلى أن الجزء المتساقط من السقف عبارة عن “براطيم خشبية”، سقطت بسبب الأتربة والمخلفات، والتي تداعت بهطول الأمطار واختلاف درجات الحرارة على مدار السنوات السابقة مما تسبب في زيادة الأحمال الواقعة عليه وسقوط هذا الجزء.

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة إن الوزارة أعدت مشروعًا متكاملًا لترميم المسجد باعتباره أحد مشاريع تطوير القاهرة التاريخية، وتم مخاطبة وزارة الأوقاف لتمويل المشروع للبدء فيه، إلا أن عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة حال دون تنفيذه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا للمادة 30 من قانون حماية الآثار، التي تنص على أن تختص وزارة الآثار بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لدور العبادة، على أن تتحمل وزارة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات الترميم.

يذكر أن مسجد مرزوق الأحمدي مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، ويعود للعصر العثماني، ويتكون من بيت للصلاة وضريح لأحد الصالحين يعتقد أنه حضر من اليمن، ويتميز المسجد بمئذنته المخروطية الشكل ذات الطراز العثماني أما بيت الصلاة فهو على الطراز العثماني المتأثر بالطراز المصري.