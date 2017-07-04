"محلب": مصر ملتزمة بدعم الصومال2017-07-04 00:13:29
التقى المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم حسن على خيري، رئيس وزراء دولة الصومال، وذلك على هامش مشاركة محلب بأعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا.
تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطورات الأوضاع في الصومال، وخاصة على الصعيدين السياسي والأمني.
قام محلب خلال اللقاء بنقل تحيات الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس الصومالي، وتجديد الدعوة الموجهة إلى الأخير لزيارة القاهرة في أقرب وقت.
وأكد محلب على التزام مصر بدعم الصومال، خاصة في مجالات بناء القدرات البشرية في معظم المجالات، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وخاصة في مجالات البناء والتشييد والبنية التحتية والثروة الحيوانية والسمكية.
كما أعاد التأكيد على دعم الحكومة الصومالية الحالية في هدفها نحو بناء قدرات الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية الصومالية، وبما يساعد على تعزيز قدرة الدولة الصومالية في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية.
على جانب آخر، فقد أعرب خيري عن شكر وتقدير الشعب والحكومة الصومالية للدور المصري الداعم لبلاده، معربا عن التطلع لتلبية الدعوة الموجهة إلى الرئيس الصومالي من الرئيس السيسي بزيارة القاهرة في الفترة القريبة القادمة، مرحبا بالتوجه المصري نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
في نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار جهود التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، وبما يدعم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
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