انتقدت الإعلامية لميس الحديدى ما اعترفت به الحكومة القطرية حول دعمها للإرهاب وقالت: ” لابد من إقالة المسؤول القطرى الذى اعترف أمام العالم خلال مؤتمر صحفى بأن قطر تقع فى ذيل قائمة الدول التى تدعم الجماعات الإرهابية”.

وأضافت ” الحديدى ” خلال تقديمها لبرنامج ” هنا العاصمة ” المذاع عبر فضائية ” سى بى سى”: ” لما نلاقى مسؤولين من قطر بيتحدثوا عن ضرورة المواجهة العسكرية على الرغم من كون المواجهة القائمة سياسية اقتصادية فقط، فيجب علينا أن نذكرهم بجيشهم .. جيش المرتزقة الذى يحتاج قياداته إلى مترجمين للغات من أجل التفاهم و التعامل مع عساكره “.