

استضاف الإعلامي خيري رمضان في حلقة مساء اليوم الاثنين، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، الفنان محمد فهيم، بعد نجاحه في تقديم شخصية “سيد قطب” في مسلسل “الجماعة 2”، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وكانت هذه أبرز تصريحاته:

1- كانت بدايتي في مسرح الجامعة حيث حصلت على أحسن ممثل لمدة 4 سنوات أثناء دراستى بكلية التجارة في جامعة القاهرة، وبعد تخرجي التحقت بعدة ورش للرقص والموسيقى.

2- ملامحي الحادة جعلت المخرجين يحصرونني فى الأدوار الكوميدية، كتقديمي لشخصية الفنان إسماعيل ياسين فى إحدى المسلسلات، وكذلك غنائي للمونولوجات، إلا أن المسرح كان يشبع هواياتي فى تقديم الفن، وحصلت على جائزة أحسن ممثل عن أدائي لشخصية “هاملت” التي قدمتها مع المخرج خالد جلال، فى مركز الإبداع.

3- أول مشهد قمت بتمثيله كان مع المخرج الكبير محمد خان فى فيلم ديجيتال باسم ” كليفتي” مع الفنان باسم سمرة وبعد أدائي المشهد قال لي المخرج الكبير “جود لك” وكان بمثابة شهادة كبيرة لي.

4- كنت أنتظر تقديم أدوار جادة كما المسرح حتى جاء دور “سيد قطب” فى الجزء الثاني من مسلسل ” الجماعة” حتى أثبت أنني أستطيع تقديم كافة الأدوار.

5- عندما رشحت لدور سيد قطب كان يجب أن أكون أنا سيد قطب بمعنى أنني قرأت أغلب كتبه لأعرف كيف يفكر وما هي مفردات اللغة التي يستخدمها، بل قرأت للكتاب الذين تأثر بهم فكريا وشاهدت فيديوهات المقربين منه، وأيضا فيديوهات خاصة به، أثناء محاكمته، لأدرس لغة جسده وأعرف كيف يتعامل ويمشي، وبعدما كونت فكرة عنه قرأت سيناريو الأستاذ وحيد حامد، وكذلك قمت بعمل ماكياج طبيعى حيث قمت بإنبات الشارب وقص الحواجب بطريقة معينة لأصبح مقارب له في الشكل حتى ظن العديد من العاملين معنا في الأستوديو بأنني رجل كبير فى السن بالفعل، وساعدني فى هذا المخرج “شريف البنداري” الذي ساعدني على المعايشة للشخصية، ولم يكن يخاطبني إلا بـ”الأستاذ سيد”.

6- ما كتبه أستاذ وحيد حامد عن تاريخ الجماعة جاء بالفعل ترجمة لما قرأته من سيرة وكتب سيد قطب وقد أخبرته بذلك.

7- أعشق تمثيل الأستاذ محمود مرسي فهو قامة كبيرة في الأداء وكذلك الفنان أحمد زكي والفنان عادل إمام، وكذلك الفنان الكبير محمد صبحي فى المسرح.

8- قبل أدائي لشخصية سيد قطب حلمت بالفنان الراحل أحمد زكي مرتين، وكان يدافع عني ويشجعني حتى أني كتبت على صفحتى على “فيس بوك”: “شكرا يا أحمد”.

9- لا أستطيع قول رأيي في سيد قطب لأنني قمت بتمثيله فعندئذ سيظن المشاهد أنني قمت بأداء المشاهد وفقا لأهوائي الشخصية.

10- موقف فى حملة إعلانية لإحدى القنوات كان سببًا في بكائي في بدايتي حيث كنت أنتظر تصوير دوري منذ الصباح الباكر، إلا أن تأخر النجم جعلني أقوم بالتصوير فى التاسعة مساء فشعرت بعدم تقدير لقيمة الفن لأن الوقت بالنسبة لي شئ هام جدا والفن يعنى لي الالتزام.