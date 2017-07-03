أكد أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد ستبدأ فى الإنكسار بداية من الغد الثلاثاء، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن على يوم الخميس المقبل.

وأشار ” عبد العال ” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج ” كل يوم ” المذاع على قناة ” أون إى “، إلى أن هناك موجة حارة قادمة مرة أخرى نتيجة لرياح حارة قادمة من منخفض الهند على نهاية الأسبوع القادم.

قدم ” عبد العال ” بعض النصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة متمثلة فى، اصطحاب واق للرأس أثناء الخروج فى النهار، بالإضافة إلى اصطحاب زجاجة مياه لمواجهة الحرارة المرتفعة، مشددا على عدم ملء وعاء البنزين بأكمله وعدم ملء الإطارات الخاصة بالسيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى فى حالة إرتفاع درجة حرارة الشخص لتلقي العلاج.