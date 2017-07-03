 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 11:42 مساءً
روابط سريعة
«هيئة الأرصاد» تعلن عن موعد انتهاء الموجة الحارة
الدكتور أحمد عبد العال - رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

«هيئة الأرصاد» تعلن عن موعد انتهاء الموجة الحارة

2017-07-03 23:27:14

أكد أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد ستبدأ فى الإنكسار بداية من الغد الثلاثاء، مشيرا إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن على يوم الخميس المقبل.

وأشار ” عبد العال ” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج ” كل يوم ” المذاع على قناة ” أون إى “، إلى أن هناك موجة حارة قادمة مرة أخرى نتيجة لرياح حارة قادمة من منخفض الهند على نهاية الأسبوع القادم.

قدم ” عبد العال ” بعض النصائح لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة متمثلة فى، اصطحاب واق للرأس أثناء الخروج فى النهار، بالإضافة إلى اصطحاب زجاجة مياه لمواجهة الحرارة المرتفعة، مشددا على عدم ملء وعاء البنزين بأكمله وعدم ملء الإطارات الخاصة بالسيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى فى حالة إرتفاع درجة حرارة الشخص لتلقي العلاج.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3