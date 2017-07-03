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ننشر تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز
الجهاز الفني الجديد للنادي اﻻهلي ـ حسام البدري‎

ننشر تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

2017-07-03 23:29:09
كتب - متابعات

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي من المقرر أن يواجه به المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز بشكل كبير.
ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: صبري رحيل، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.
الوسط: أكرم توفيق، حسام غالي، صالح جمعة، ميدو جابر، كريم وليد “نيدفيد”.
الهجوم: عمرو جمال.

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