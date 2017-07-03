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بنوك عالمية: الدولار سيصل إلى 16جنيها
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بنوك عالمية: الدولار سيصل إلى 16جنيها

2017-07-03 23:20:41
كتب - متابعات

أكدت البنوك الاستثمارية العالمية توقعها انخفاض قيمة الدولار قبل نهاية العام المالي 2017 ليصل إلى 16 جنيها، فيما أكدت وكالة “بلومبرج” تحسن الجنيه المصري في الفترة المقبلة، مع تراجع قيمة الدولار الأمريكي.
وأوضحت الوكالة أن الجنيه سوف يعزز قوته، ومن المحتمل أن يصل على نهاية العام إلى 16 جنيها أو أقل، خاصة منذ قيام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية وتعويم الجنيه، في 3 نوفمبر الماضي، وترك الحرية للمصارف في تحديد سعر الدولار دون تدخل.

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