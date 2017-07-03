قال الكاتب الصحفي السعودي والمحلل السياسي جاسر الجاسر، إن قيام الدول المقاطعة لقطر بإعطائها مهلة 48 ساعة لتنفيذ مطالب الدول المقاطعة جاءت كنوع من التقدير لسمو أمير الكويت فقط، موضحًا أن قطر تحتضن جماعة الاخوان الذين اختطفوا الإسلام وأسموا أنفسهم الإخوان المسلمين.

وأضاف الجاسر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “ten”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه بعد الـ24 ساعة سيكون هناك مزيدًا من الإجراءات ضد قطر، حيث سيتم تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومحاضرة النظام القطري والكيانات الإرهابية مثل عزمي بشارة ويوسف القرضاوي.

وأشار المحلل السياسي السعودي ، إلى أنه ربما توافق قطر على مطالب الدول العربية والخليجية المقاطعة لها، ولكنه لا يتوقع أن يحدث ذلك، موضحًا أن وزير خارجية قطر اعترف بأن دولته داعمة للإرهاب المتمثلين في “الإخوان وداعش وإيران”.