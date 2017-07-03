قال الإعلامي سعيد حساسين، إنه لا يجب على الحكومة زيادة أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية ، في حين وجود أكثر من 1500 مصنع مغلق في مصر ، موضحًا أنه يجب فتح تلك المصانع وتصنيعها من أجل القضاء على مشكلة البطالة ، وعدم استيراد احتياجاتنا من الخارج.

وأضاف حساسين، خلال تقديمه برنامج ” انفراد”، على قناة “العاصمة”، أن أكثر من 60% من المصريين من الشباب ، مضيفًا :” إحنا رجالة وشبابنا زي الورد ، ليه نرفع الدعم عن الناس ونعلي الأسعار سواء المواد البترولية أو الكهرباء أو السلع الأساسية وإحنا بنستورد احتياجاتنا من الخارج والمصانع عندنا مقفولة”.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة فتح المصانع مرة أخرى وعدم استيراد المنتجات التي تصنعها تلك المصانع من الخارج، مستطردًا :” لا يجب ترك المصانع مغلقة ورفع الأسعار .. الناس هتموت”.