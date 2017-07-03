نقل موقع صحيفة (معاريف) الاسرائيلية الالكتروني عن مصادر بحرية اسرائيلية تأكيدها اليوم الإثنين أن حاملة الطائرة الأمريكية (جورج دبليو بوش) الراسية مقابل سواحل مدينة حيفا اضطرت الى التشويش على طائرة صغيرة مسيرة انطلقت باتجاهها من منطقة ميناء حيفا و”كريوت” وأسقطتها.

وقالت الصحيفة إن اسقاط الطائرة جاء تنفيذا لقواعد الحماية المتبعة على متن حاملة الطائرات التي تعتبر من أكثر اجراءات الحماية تشددا ولا تأخذ على عاتقها أية مخاطرة مهما كانت صغيرة.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية قد رست يوم السبت الماضي قبالة ميناء حيفا للمرة الأولى منذ 17 عاماً ، وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية أن حاملة الطائرات العملاقة رست على بعد 4 كيلومترات من ميناء حيفا بسبب عدم قدرة الميناء على إستيعابها ، مشيراً إلى بقائها حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح أن حاملة الطائرات بطول 333 متراً، وفيها مدرج للطائرات بطول 200 متر، وترتفع 20 طابقاً فوق سطح البحر، وتعمل من خلال مفاعلين نوويين ، وعلى متنها 80 طائرة مقاتلة ومروحيات وأسلحة متعددة لحمايتها ، ويبلغ عدد أفراد طاقمها 5700 شخص ، بينهم 2500 من سلاح الجو الأمريكي، والباقون بحّارة.

وقالت يدعوت أحرنوت ” إنه خلال وجودهم في إسرائيل ، سيحتفل طاقم السفينة بيوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ، في الرابع من يوليو”.

وأشارت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إلى أن المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين رفضوا الكشف عن طبيعة زيارة حاملة الطائرات الأمريكية.