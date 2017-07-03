كشف عبد الرحمن، شقيق ضحية “أبو النمرس”، تفاصيل مقتل شقيقته سارة، الصحفية على يد زوجها الذي يعمل “كبابجي” في مطاعم أم حسن، موضحًا أن والدة الزوج وراء كافة الأزمات والمشكلات التي حدثت بين شقيقته وزوجها منذ زواجها وحتى مقتلها، موضحًا أن الواقعة حدثت بعد وضع شقيقته بـ 28 يومًا.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن المشكلات بدأت منذ قرب ولادة شقيقته، حيث أن زوجها كان يريد أن يرزقه بولد وليس بنت وعندما أنجبت سارة بنت أصبح زوجها كاره لها ولطفلة كما حرضة أهله على قتل الطفلة ودفنها.

وتابع: “من ساعة الولادة وهو مضايق وعمال يقول أنا مش عاوز بنت أنا كنت عاوز واد، في يوم الولادة قال هولدها في مستشفى خاص”، موضحًا أن زوج شقيقته القتيلة قام ببيع ذهبها رغمًا عنها من أجل توليدها في مستشفى خاص .

وأوضح أن منزل شقيقته قاطن بالقرب من منزل والدته، والتي سمعت صريخ سارة وعندما ذهبت إليها مسرعة وجدت أن هناك هدوء تام ، فعادت إلى منزلها مرة أخرى ظننًا منها أن الأمور عادت لطبيعتها مرة أخرى، مضيفًا :”والدة الزوج ذهبت مسرعة إلى منزل والدتي واستضافتها والدتي ولم تعلم أمي وقتها بأن زوج سارة قام بقتلها”.

وواصل: “بعد شوية لاقوا ناس كتيرة بتخبط على بيت سارة اسرعوا للاستفسار ما حدث ، فعرفت الواقعة”.