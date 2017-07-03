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محكمة مقدونية تأمر بمصادرة جواز سفر رئيس وزراء سابق
احتجاجات في مقدونيا

محكمة مقدونية تأمر بمصادرة جواز سفر رئيس وزراء سابق

2017-07-03 23:15:55

أمرت احدى المحاكم المقدونية اليوم بمصادرة جواز رئيس الوزراء السابق نيكولا جروفسكي علاوة على وزيرين سابقين من حزب (فيمرو) المحافظ ، وذلك لعلاقتهم بفضيحة تنصت كبرى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المحكمة إتهمت رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمواصلات السابقين بمخالفة قواعد تمويل الحملات الإنتخابية ، علاوة على التورط في جرائم تنصت شملت تسجيل مكالمات نحو 20 ألف شخص بشكل غير قانوني.

وكانت فضيحة التنصت قد أدت الى حدوث أزمة سياسية وإجراء إنتخابات في شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن إنهاء حكم حزب ( فيمرو ) الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء ودام نحو عشرة أعوام.

تجدر الإشارة الى أن التحقيقات الجارية في فضيحة التنصت في مقدونيا خلصت - حتى الآن - الى إدانة أكثر من مائة شخص.

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