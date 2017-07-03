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الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الإثنين المقبل
احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الإثنين المقبل

2017-07-03 23:21:05

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن موجات الحرارة ستبلغ ذروتها الأسابيع المقبلة؛ بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، ومن أهم سماته ارتفاع درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة.

وأشار خلال مداخة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “ON E”، إلى أن الموجة الحارة التي تمر بها مصر خلال الأيام الأخيرة ستنكسر غدًا قبل أن تعاود شدتها الأسبوع المقبل، مردفًا: “ربنا رحمنا السنة دي لما نلاقي موجات تنكسر وترجع تاني بعكس السنة اللى فاتت كانت بتفضل مستمرة لـ 40 يوما متواصلة”.

ونصح عبد العال، بضرورة عدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، توافر زجاجة مياه باردة مع الشخص عند تنقله من مكان إلى آخر، وارتداء قبعة ونظارات الشمس الصحية.

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