الكهرباء: نحن في حاجة إلى 10 آلاف قارئ عداد

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك عجز داخل الوزارة لتحصيل فواتير الكهرباء وقراءة العدادات ولذلك يتم التفكير في الاستعانة بجهة سيادية لحل المشكلة للحفاظ وحماية قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هنا العاصمة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة cbc أنه تم وضع خطة للتخلص من كافة العدادات الكهربائية القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات.

وشدد على أن الوزارة في حاجة لـ10 آلاف قارئ عداد، لافتا إلى أن الوزارة بها 170 ألف موظف