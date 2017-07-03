رحب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم بتمديد المهلة الممنوحة لقطر للإستجابة الى مطالب مصر والإمارات والسعودية والبحرين لإنهاء الأزمة الراهنة بين الطرفين.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن جونسون قوله ” إن تمديد المهلة يعتبر خطوة هامة على طريق بناء الثقة بين الطرفين”.

وكانت المهلة الممنوحة لقطر قد إنتهت اليوم الإثنين ، غير أنه تقرر تمديدها لمدة 48 ساعة بناء على وساطة