 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 11:33 مساءً
روابط سريعة
بريطانيا ترحب بتمديد المهلة الممنوحة لقطر
عمدة لندن بوريس جونسون

بريطانيا ترحب بتمديد المهلة الممنوحة لقطر

2017-07-03 23:02:07

رحب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم بتمديد المهلة الممنوحة لقطر للإستجابة الى مطالب مصر والإمارات والسعودية والبحرين لإنهاء الأزمة الراهنة بين الطرفين.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن جونسون قوله ” إن تمديد المهلة يعتبر خطوة هامة على طريق بناء الثقة بين الطرفين”.

وكانت المهلة الممنوحة لقطر قد إنتهت اليوم الإثنين ، غير أنه تقرر تمديدها لمدة 48 ساعة بناء على وساطة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3