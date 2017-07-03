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السجن مدى الحياة على فتى خطط لتفجير حفل في بريطانيا
محاكمة ـ محكمة‎

السجن مدى الحياة على فتى خطط لتفجير حفل في بريطانيا

2017-07-03 22:52:20

أصدر القضاء البريطاني قرارا بالسجن مدى الحياة ضد مراهق، اليوم الاثنين، على خلفية تخطيطه لتفجير كان من أهدافه المحتملة حفل لإلتون جون في الذكرى الـ15 لوقوع هجمات 11 سبتمبر.

وقال القاضي مايكل توبولسكي - وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية - أن “هارون سيد” البالغ من العمر19 عاما، كان قد نوى شن عملية قتل جماعي خلال حفل للمطرب إلتون جون والتي كانت من المقرر إقامتها في وسط لندن، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن مدى الحياة دون فرصة العفو قبل مرور 16 عاما ونصف.

وأوضح الادعاء أن سيد حاول شراء أسلحة ومتفجرات عبر الإنترنت من متطرف يدعى “أبو يوسف”، والذي كان في حقيقة الأمر أحد عملاء الاستخبارات البريطانية.

وأقر هارون سيد بتخطيطه لشن هجمات إرهابية في جلسة محاكمة سابقة، وبحث على الإنترنت عن مواقع منها حفل إلتون جون في هايد بارك يوم 11 سبتمبر 2016، لتنفيذ هجماته.

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