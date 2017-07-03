أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر انفتاحا وقدرة” على التواجد على خريطة الاقتصاد العالمي ،لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة قد أسهمت في استعادة مصر لمكانتها كأحد أهم الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذي تؤكده كافة التقارير والمؤشرات الدولية حيث تقدمت مصر بنحو 9 مراكز لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة في أداء الأعمال وفقاً لمؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2017.

وأشار قابيل، في بيان له اليوم في سياق كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني لمصر والمقام ضمن فعاليات أكسبو استانة والذي تستضيفه دولة كازاخستان خلال الفترة من 10 يونيو وحتى 10 سبتمبر المقبل ، إلى حرص الحكومة على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الروسي الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في حركة التجارة البينية في كافة المجالات بين مصر ودول الاتحاد وخاصة كازاخستان.

وفى هذا الإطار وجه قابيل الشكر للحكومة الكازاخية على دعمها ومساندتها لإنجاح المشاركة المصرية في معرض اكسبو استانة وكذا للجهود الكبيرة التي بذلتها لإقامة هذا المحفل الدولي الهام ، و التركيز على محور الطاقة وبصفة خاصة مستقبل الطاقة المستدامة .

وأوضح الوزير أن المعرض هذا العام يمثل منصة هامة لصناع السياسات وكبار المسئولين الحكوميين ورواد القطاع الخاص من أجل تبادل وجهات النظر والخبرات بهدف بحث سبل إيجاد وسائل وحلول بديلة للطاقة، مشيراً إلى أن مصر فخورة بالمشاركة ضمن 115 دولة في المعرض هذا العام حيث تأتي هذه المشاركة استكمالاً للزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة أستانا مطلع العام الماضي وتعكس اهتمام مصر والتزامها بتعزيز التعاون المشترك مع كازاخستان.

ولفت قابيل الى أن مصر تستهدف توفير 20٪ من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، خاصة أن مصر تمتلك وفرة في الأراضي والطقس الحار و الرياح عالية السرعة، مما يجعلها محوراً رئيسياً لمصادر الطاقة المتجددة.

وقد شارك في الاحتفالية نائبة وزير الثقافة الكازاخى إلى جانب جمع غفير من رؤساء وفود الدول المشاركة والذى يصل عددهم الى 115 دولة الى جانب السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان ،كما حظى الاحتفال بتغطية متميزة من وسائل الإعلام الكازاخية والعالمية ،وألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المفوض العام المصري في اكسبو استانة ، وقال فيها إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي الملف الاقتصادي أولوية خاصة حيث تم إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد والذي يتضمن حوافز مشجعة لجذب الاستثمارات إلى السوق المصري ،كما يجرى حاليا الإنتهاء من عدد من المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس وإنشاء مدن صناعية متخصصة في الجلود والاثاث بالاضافة إلى الانتهاء من ازدواج قناة السويس .

ومن جانبه أكد السفير هيثم كامل سفير مصر لدى كازاخستان أن مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي المتميز هى انعكاس لقوة ومكانة مصر السياسية والاقتصادية ودورها الريادي إقليميا ودوليا ، مشيدا بنجاح الحكومة الكازاخية فى الاعداد والترتيب لهذا الحدث الدولى والذى يعبر عن مدى القدرات الهائلة التي تمتلكها كازاخستان .

كما أشاد السفير المصري بالدعم والتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة الكازاخية لمصر وظهور الجناح المصري بهذه الصورة المبهرة والتي لاقت اعجاب زوار المعرض .

وأشار إلى اننا نحتفل هذا العام بمرور 25 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكازاخستان حيث كانت مصر من أولى الدول التي اعترفت بكازاخستان بعد استقلالها