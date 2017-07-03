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شكري يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي حول الأزمة القطرية
وزير الخارجية سامح شكري‎

شكري يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي حول الأزمة القطرية

2017-07-03 22:45:42

تلقى وزير الخارجية سامح شكري٠ اتصالاً هاتفيا من ريكس تيليرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الأثنين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الإتصال تناول تطورات الأزمة القطرية وملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه عدد من الملفات الإقليمية.
وأضاف أبو زيد أن الوزيرين اتفاقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، والعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات بما يعكس أهمية واستراتيجية العلاقة بين البلدين.

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