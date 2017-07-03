قائد القوات البرية في نيجيريا: الحرب ضد "بوكو حرام" تم حسمها

أعلن الجيش النيجيري، اليوم الاثنين، انتصاره على جماعة “بوكو حرام” المتطرفة بعد تسليم أكثر من 700 مسلح من التنظيم أنفسهم للسلطات في ولاية بورنو شمال البلاد.

وقال قائد القوات البرية في نيجيريا توكور بوراتايي - في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الجيش الوطني في نيجيريا، ونقلتها قناة “روسيا اليوم” الفضائية قوله - إن “استسلام 700 مسلح من بوكو حرام للجيش يمثل إنجازا عظيما.. فيما يواصل الآخرون تسليم أنفسهم، ويؤكد ذلك بوضوح أن الحرب ضد بوكو حرام تم حسمها”.

وأضاف قائد القوات البرية في نيجيريا أن بلاده ستتنفس الصعداء عندما يستسلم آخر من بقي من الإرهابيين.