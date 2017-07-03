قال خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعودة المعلمين المغتربين إلى محافظاتهم ، جاء استجابةً لمطلب النقابة الذي طالبت به وزراء التربية والتعليم المتعاقبين.

وأوضح الزناتي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن هناك مطالب أخرى تهم المعلمين تقدمت بها النقابة في وقت سابق إلى وزارة التربية والتعليم منها زيادة رواتب المعلمين، مشيراً إلى أن النقابة كانت قد أعدت مقترحا لجدول أجور المعلمين وعرضته في اجتماع سابق بوزارة التربية والتعليم، حيث حضره الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، وممثلين عن وزارة المالية والجهات المعنية.

وأعرب نقيب المعلمين عن أمله في أن تسفر المفاوضات التي تجريها وزارة التربية والتعليم مع البرلمان عن زيادة حقيقية لرواتب المعلمين وفقاً لمقترح أجور المعلمين المقدم من قبل النقابة، مؤكداً أن النقابة ستتواصل مع الوزارة والبرلمان كونها شريكا أساسيا في القضايا التي تهم المعلمين.

وطالب النقيب وزير التربية والتعليم، بضرورة احتساب مكافأت المعلمين وحوافزهم على أساسي مرتب 2016 وليس على أساسي مرتب 2014.