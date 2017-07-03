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"المسماري" يكشف تورط السودان في دعم الإرهابيين بـ"ليبيا".. فيديو
العقيد أحمد المسماري

"المسماري" يكشف تورط السودان في دعم الإرهابيين بـ"ليبيا".. فيديو

2017-07-03 22:33:57

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري وثائق ومستندات تفيد بدعم النظام السودانى للجماعات الإرهابية الموجودة فى ليبيا.

وعرض المتحدث الرسمي خلال حواره ببرنامج “بتوقيت القاهرة” المذاع على فضائية “أون لايف” اليوم الإثنين، فيديوهات تكشف تدخل قيادات قطرية في ليبيا وتورطها في تنفيذ عمليات إرهابية داخل أراضيها بالتعاون والتنسيق مع النظام السوداني، مشيرا إلى وجود مصانع سلاح إيرانية وقطرية فى السودان.

واستعرض العقيد أحمد المسماري وثائق ومستندات تحصلت عليها القيادة العامة للجيش الليبى حول أنشطة النظام السودانى على الساحة الليبية ومن بين تلك الوثائق محاضر اجتماعات قيادية لوزراء وقيادات عسكرية وأمنية إضافة للرئيس عمر حسن البشير.



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