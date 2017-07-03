عرض النادي الأهلي دواعي وأسباب اعتراضه على اللائحة الاسترشادية الجديدة الخاصة بالأندية المصرية، سواء من حيث مبدأ إقرار تلك اللائحة، أو بعض بنودها، وتفاصيلها، مبديًا تحفظه على عدم مشاركته في صياغة تلك اللائحة، وعلى أن تكون هناك اجتماعات ومناقشات لضبط أمور الأندية ولا يشارك فيها الأهلي كناد قاد الرياضة المصرية لأكثر من 100 عام.

وأوضح النادي - في بيان على موقعه الرسمي اليوم الاثنين - أنه لم يعترض فقط على عدم دعوته للمشاركة في صياغة تلك اللائحة، إنما يتحفظ أيضًا على عدم دعوة كافة الأندية الكبرى في مصر للمشاركة في الحوار والنقاش؛ فكل هذه الأندية يراها الأهلي هي عماد الرياضة المصرية، وهي التي تتحمل كافة المشاق والمتاعب من أجل أن تملك مصر أبطالا ونشاطا رياضيا حافلا بالبطولات والانتصارات في مختلف الألعاب؛ وبالتالي كانت هذه الأندية ولا تزال تستحق أن تكون هي من يفكر ويناقش ويصيغ بحكم الواقع والتجربة والمعايشة.

كما تحفظ الأهلي - في الاجتماع الذي استضافه مجلس النواب اليوم لمناقشة اللائحة الاسترشادية - على أن تكون هناك لائحة واحدة تحكم كل الأندية المصرية، على الرغم من اختلاف هذه الأندية في عدد أعضائها، وحجم نشاطها، ومسئولياتها، وأدوارها، وواجباتها، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من مراعاة ذلك أثناء صياغة هذه اللائحة الاسترشادية لتتضمن بدائل واختيارات ينتقي منها كل ناد ما يناسبه وفق ظروفه، وأحواله، واحتياجاته.

وتحفظ الأهلي كذلك على بعض بنود اللائحة الاسترشادية؛ كعدد أعضاء مجلس الإدارة، وشرط المؤهل اللازم لمن يريد ترشيح نفسه، والنصاب القانوني اللازم لانعقاد جمعية عمومية، خاصة في كل ناد يريد اعتماد لائحته الخاصة به.

وأعلن تشكيل لجنة لإعداد لائحة خاصة بالنادي الأهلي، برئاسة المحامي الأستاذ رجائي عطية أحد أبناء الأهلي الكبار، وعضوية كلٍ من المستشار عبدالمجيد محمود بكل خبراته القانونية وتجربته السابقة أثناء مشاركته في إدارة النادي الأهلي، والدكتور علاء مشرف كنائب لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس لاتحاد تنس الطاولة وصاحب التجربة الرياضية الطويلة.

ولفت إلى أن هذه اللجنة ستقوم بوضع لائحة خاصة بالنادي الأهلي، تليق به، وتناسب كل ظروفه، واحتياجاته الحالية والمستقبلية، وستقوم إدارة النادي بطرح هذه اللائحة فور الانتهاء منها على الجمعية العمومية للنادي، سواء لاعتمادها، أو رفضها، أو تعديلها، منوهًا بأنه لن يكتفي مجلس الإدارة بهذه الجمعية العمومية الواحدة للتصويت على اللائحة الجديدة؛ إنما سيطرحها مجلس الإدارة على كافة أعضائه.