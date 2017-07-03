أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج عن إطلاق منتدي المصريين بالخارج على الرابط : ( Expats.emigration.gov.eg ).

وقالت الوزيرة ـ خلال حفل ختام مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) ـ إن إطلاق المنتدى يأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بربط أبناء الوطن المغتربين بمصر وقضايا التنمية ، وحرصا من الوزارة على استثمار نتائج المؤتمر واستمرار التواصل مع أبناء الوطن بالخارج للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم.

وأضافت أن المنتدى يهدف إلي تكوين مجتمع خاص للمصريين بالخارج على شبكة الإنترنت لتبادل المقترحات ومناقشتها ، كما يهدف الى خلق بيئة تعاون وتواصل مستمر بين الوزارة وأبناء الوطن في جميع أنحاء العالم وبعضهم البعض ، على أن يكون المنتدى أيضا بمثابة بنك للمعلومات والأفكار والمقترحات التي يمكن البناء عليها مستقبلا.

وقامت السفيرة نبيلة مكرم بتكريم الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ونابهات مصر المشاركات في المؤتمر.

وكان مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) ، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وافتتحه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، قد شاركت فيه 30 سيدة من نابهات مصر في الخارج ، وعدد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وقادة الرأي والإعلاميين ، وقد شهد المؤتمر على مدى يومين 6 جلسات شملت العديد من القضايا المحورية.