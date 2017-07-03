كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أنه غير راض علي الإطلاق عن المستوى الذي وصل إليه فريق الكرة خلال الفترة الماضية، ولا يمكن أن نلقي اللوم علي اللاعبين لأن هناك الكثير منهم يلعب في غير مركزه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على شاشة المحور إن هناك الكثير من للاعبين ينتظرونه أسفل منزله ليشكو له من مدرب الزمالك، ورده عليهم إن المدرب هو الحاكم بأمره في النادي.