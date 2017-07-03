أعربت الدكتورة وجيهة تيلر مستشار الأمم المتحدة والرئيس الشرفي لمؤتمر الاقتصاديين العالمي عن سعادتها بما وصلت إليه الأوضاع في مصر، وقالت “الأوضاع أفضل بكثير مما كنا نسمع عنها في أمريكا ، والاهتمام بالبنية التحتية أمر في غاية الأهمية ، والبدء في تجهيزها ضروري لتنفيذ المشروعات في مختلف المجالات”.

وقالت الدكتورة تيلر - مصرية مقيمة بأمريكا ، في كلمتها خلال الجلسة الثانية بفعاليات اليوم الثاني بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة التي أدارها الإعلامي محمد مصطفى شردي، تحت عنوان (الاقتصاد : التحديات والحلول) - إن هناك خمسة مجالات هامة يجب الاهتمام بها وهي الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة الخارجية وتحديد النسل.

وأضافت ” إن التجارة الخارجية والتصدير من أهم الأمور التي تساعد في دعم الاقتصاد القومي ، وكنت أهتم بتصدير البصل وغيره من المنتجات الزراعية ، لكن الآن يجب الاهتمام بتصنيعها قبل تصديرها ، وقد انزعجت جدا عندما رأيت التعديات على الأراضي الزراعية التي يجب استغلالها لتوفير إنتاج يكفي احتياجاتنا الغذائية”.

وتابعت أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة أمر هام للغاية لتحقيق التنمية المطلوبة ، بالإضافة الى ضرورة استغلال المقومات الطبيعية التي نمتلكها لتنمية قطاع السياحة ، مصر تمتلك جوا رائعا بالإضافة لأهلها الطيبين الذين يتمتعون بترحاب كبير ، ويجب استغلال ذلك في جذب عدد أكبر من السائحين لزيادة معدلات الدخل من العملة الأجنبية”.